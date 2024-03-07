Коли потрібно садити часник у 2024 році

Варто пам’ятати, що часник не погано переносить суворі кліматичні умови, тому його зазвичай садять під зиму. А навесні висаджують яровий часник, якій потім прибирають перед самими заморозками.

Коли потрібно садити часник весною 2024 року, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт «Сад та город».

Чи варто садити часник навесні

У весняний період посадку часнику планують ті садівники, які впевнені в тому, що зберуть гарний врожаї. Якщо озимі сорти, посаджені восени, можуть померзнути через сильні морози й не дадуть врожаю, то ярові більш передбачувані і за процесом вегетації власник може спостерігати. Проте, ярові сорти більше уражаються шкідниками та хворіють. Також вони не дають стрілок, які доводиться обрізати.

Коли садити часник

Більшість городників обирає дату для посадки, опираючись на місячний календар, так як він слугує гарною підказкою під час посадочних робіт. Але не варто забувати про врахування кліматичних особливостей регіону.

Часник не примхлива культура до умов вирощування. Тому можна його садити навесні, коли температура землі прогріється вже до +5 градусів або трохи вище.

Навіть якщо попереду очікуються легкі морози, то пустивши корені за кілька днів, коренеплід цілком зможе протриматися. Але залежно від регіону, посадка може припадати на різні дні календаря, тому даний момент важливо враховувати.

Найкращий час — на спадаючий Місяць. У квітні це буде з 1 по 11 число, а потім з 28 по 30 число. Згідно з календарем, найкращі дні для посадки часнику у квітні: 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28 квітня.

У травні: 1, 2, 5, 6, 7, 24, 27, 28, 29.

Невдалі дати для посадки часнику: 12 та 27 квітня, 11 та 26 травня.

Правила посадки часнику

Часник потрібно саджати на рівних, сонячних і провітрюваних ділянках городу. Часник любить височини, щоб не було застою води. Якщо обрана ділянка розташовується в низині, то роблять високі грядки, на дно яких варто укласти тонкі гілки або солому.

Для часнику потрібен рихлий та родючий ґрунт з рівнем кислотності не вище 6-7 одиниць.

Місце слід ретельно перекопати на глибину 25-30 см, видаляючи коріння бур’янів і за необхідності додати добрива. Як грядка буде готова, її слід полити теплою водою і дати землі трохи осісти.

Відстань між рядками не повинна бути менш як 35 см, між лунками — не більше 10 см. Часник садять на глибину 5-7 см.

Ярові сорти морозостійкі й сходи можуть з’явитися при температурі повітря +4 градуси. Зелені паростки витримають температуру до -6 градусів. Якщо раптом обіцяють значне похолодання, то варто рослину укрити плівкою або соломою.

Рекомендації при посадці часнику

Перед посадочними роботами навесні матеріал необхідно покласти в холодне місце на 4 тижні.

Садити потрібно в момент підвищення температури повітрі. Найкраще це робити, коли повністю зійде сніг і з землі піде трохи вологи.

В будь-якому ґрунті після зими зберігається безліч поживних для рослин вітамінів і мікроелементів, тому не варто додавати добрива. Можна легко перенаситити землю, що теж не дуже добре.

Часник не варто поливати щодня — надлишок води приведе до поганого збереження плодів. Але відсутність вологи може викликати не дозрівання головок. Тому, орієнтуйтеся на погоду.

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