Що може статися з організмом, якщо ви будете замало їсти білка

Про те, чим важливі білки і що станеться з організмом, якщо їх споживати недостатньо, розповідає Первая Лента із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Чим важливий білок для організму

Як пояснює нутриціолог, білки являють собою цеглинки, на яких функціонує багато процесів. Вони слугують як будівельний матеріал для м’язів, так і для органів, тканин, навіть гормонів, ферментів, антитіл імунної системи. Також білки виконують транспортну функцію.

Вона наголошує на балансі білків у раціоні, оскільки переїдання також шкідливе.

Нутриціолог зазначає, що при споживанні недостатньої кількості білка, знижується й власний синтез білків в організмі.

«Білки не запасаються, тому повинні надходити в організм щодня», — пояснює Голобородько.

За словами експерта білки — це довгі ланцюги амінокислот. Їх є 21, з них 12 наше тіло може синтезувати самостійно, а 9 незамінних амінокислот треба отримувати з їжі.

«Якщо коротко: всі тваринні продукти містять всі незамінні амінокислоти. Рослинні (окрім сої, в сої все повноцінне) — деякі продукти 10, щось 18, а щось 8 амінокислот. Тобто на веган та вегетаріанському раціоні, щоб отримати все необхідне, треба дуже міксувати», — каже експерт.

Які наслідки від дефіциту білка:

людина стає дратівливою і втрачає концентрацію;

важко схуднути чи набрати вагу;

порушення режиму сну;

порушиться вироблення ферментів;

порушиться менструальний цикл;

якщо мало амінокислот, будуть дефіцити по мінералах;

погано регулюється тиск;

погано загоюватимуться рани.

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