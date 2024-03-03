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Що може статися з організмом, якщо ви будете замало їсти білка

Третину калорійності раціону повинні складати саме білки. Якщо ця норма буде меншою, в організмі виникне дефіцит, що спричинить ряд проблем зі здоров'ям.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 22 часа agoОбновлено: 2 марта, 2024
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Про те, чим важливі білки і що станеться з організмом, якщо їх споживати недостатньо, розповідає Первая Лента із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram

Чим важливий білок для організму

Як пояснює нутриціолог, білки являють собою цеглинки, на яких функціонує багато процесів. Вони слугують як будівельний матеріал для м’язів, так і для органів, тканин, навіть гормонів, ферментів, антитіл імунної системи. Також білки виконують транспортну функцію. 

Вона наголошує на балансі білків у раціоні, оскільки переїдання також шкідливе.

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Нутриціолог зазначає, що при споживанні недостатньої кількості білка, знижується й власний синтез білків в організмі.

«Білки не запасаються, тому повинні надходити в організм щодня», — пояснює Голобородько.

За словами експерта білки — це довгі ланцюги амінокислот. Їх є 21, з них 12 наше тіло може синтезувати самостійно, а 9 незамінних амінокислот треба отримувати з їжі.

«Якщо коротко: всі тваринні продукти містять всі незамінні амінокислоти. Рослинні (окрім сої, в сої все повноцінне) — деякі продукти 10, щось 18, а щось 8 амінокислот. Тобто на веган та вегетаріанському раціоні, щоб отримати все необхідне, треба дуже міксувати», — каже експерт.

Які наслідки від дефіциту білка:

  • людина стає дратівливою і втрачає концентрацію;
  • важко схуднути чи набрати вагу;
  • порушення режиму сну;
  • порушиться вироблення ферментів;
  • порушиться менструальний цикл;
  • якщо мало амінокислот, будуть дефіцити по мінералах;
  • погано регулюється тиск;
  • погано загоюватимуться рани.

Раніше ПЛ писала про те, чому варто відмовитись від споживання вівсяної каші кожного дня.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 22 часа agoОбновлено: 2 марта, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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