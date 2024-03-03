Що може статися з організмом, якщо ви будете замало їсти білка
Третину калорійності раціону повинні складати саме білки. Якщо ця норма буде меншою, в організмі виникне дефіцит, що спричинить ряд проблем зі здоров'ям.
Про те, чим важливі білки і що станеться з організмом, якщо їх споживати недостатньо, розповідає Первая Лента із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
Чим важливий білок для організму
Як пояснює нутриціолог, білки являють собою цеглинки, на яких функціонує багато процесів. Вони слугують як будівельний матеріал для м’язів, так і для органів, тканин, навіть гормонів, ферментів, антитіл імунної системи. Також білки виконують транспортну функцію.
Вона наголошує на балансі білків у раціоні, оскільки переїдання також шкідливе.
Нутриціолог зазначає, що при споживанні недостатньої кількості білка, знижується й власний синтез білків в організмі.
«Білки не запасаються, тому повинні надходити в організм щодня», — пояснює Голобородько.
За словами експерта білки — це довгі ланцюги амінокислот. Їх є 21, з них 12 наше тіло може синтезувати самостійно, а 9 незамінних амінокислот треба отримувати з їжі.
«Якщо коротко: всі тваринні продукти містять всі незамінні амінокислоти. Рослинні (окрім сої, в сої все повноцінне) — деякі продукти 10, щось 18, а щось 8 амінокислот. Тобто на веган та вегетаріанському раціоні, щоб отримати все необхідне, треба дуже міксувати», — каже експерт.
Які наслідки від дефіциту білка:
- людина стає дратівливою і втрачає концентрацію;
- важко схуднути чи набрати вагу;
- порушення режиму сну;
- порушиться вироблення ферментів;
- порушиться менструальний цикл;
- якщо мало амінокислот, будуть дефіцити по мінералах;
- погано регулюється тиск;
- погано загоюватимуться рани.
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