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Ось що вам потрібно знати про ополіскувачі для рота: чи справді вони ефективні

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 22 февраля, 2024
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Close-up of female smile with healthy teeth

Але чи є ще якийсь ефект від них?

Про це пише Первая Лента з посиланням на практикуючого лікаря-стоматолога, який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології Яна Стремського.

Існує думка, що для кращого ефекту від чистки зубів треба додати ще й ополіскувач. Одна група людей вірить, що він освіжує дихання та вимиває всі бактерії з ротової порожнини й користуватися ним необхідно як і зубною пастою — в ідеалі 2 рази на день. Інші впевнені, що це лише маркетинговий хід.

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Ополіскувачі відрізняються один від одного за смаком і ефектом, який ви можете отримати від його використання. Він може мати лікувальну дію або ж просто освіжати дихання, та, звісно, кожен ополіскувач має різний склад.

Стоматолог говорить, що ополіскувач у догляді за ротовою порожниною — не є обов’язковим. Крім того, він зазначає, що майже всі засоби на деякий час покращують запах, однак не лікують його причину.

«Також, багато спиртових ополіскувачів знищують окрім патогенних бактерій ще й ті, які є необхідними для нормального травлення, а також пересушують слизову оболонку, що може викликати нові запальні процеси», — додав дантист.

Нагадаємо, росіяни запустили фейк про «сина Сирського».

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 22 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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