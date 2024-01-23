Гринкевич вперше висловився про Соню Морозюк, яка після скандалу розірвала з ним стосунки

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на коментар Гриневича у залі суду.

Під час засідання Печерського районного суду Києва, на якому було обрано запобіжний захід Роману Гринкевичу, журналісти запитали у підозрюваного, чи підтверджує він інформацію про те, що він 11 разів виїжджав за кордон.

Чоловік підтвердив, що він покидав територію України, однак лише по справах свого благодійного фонду «Hope.UA», керівником якого він є.

Після цього представники ЗМІ попросили прокоментувати світлини з-за кордону його колишньої обраниці, художниці Соні Морозюк, яка, ймовірно, супроводжувала його в «робочих» поїздках.

Гринкевич відмовився давати будь-які коментарі з приводу Морозюк, зазначивши, що на це у нього є особисті причини.

«Ви знаєте, я не хочу коментувати особисті питання з якоюсь дівчиною. Не хочу коментувати все, що пов’язано із нею. Я думаю, маю на це особисті причини», — відповів корупціонер.

Варто нагадати, что днями художниця Соня Морозюк заявила про розрив стосунків з бізнесменом. За її словами, від Гринкевича вона отримала лише два подарунки — каблучку та кольє. Ці речі Морозюк пообіцяла продати, а кошти відправити на потреби українських захисників.

Раніше повідомлялось, український продюсер отримав російське громадянство.