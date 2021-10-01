Япония отменила запуск ракеты с девятью спутниками
Япония отменила запуск ракеты с девятью спутниками
01.10.2021 11:34
Укринформ
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отменило запуск ракеты-носителя Epsilon с девятью спутниками на борту из-за проблем с наземной станцией.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.
Новая дата запуска пока не объявлена.
Отмечается, что запуск ракеты-носителя Epsilon был запланирован на 1 октября на 00:51 по киевскому времени с космодрома в Японии. Однако его отменили уже во время обратного отсчета из-за проблем с наземной станцией.
В то же время, по данным издания, 24-метровая ракета, которую JAXA начала разрабатывать еще в 2007 году, уже осуществила четыре успешных запуска, а именно: в сентябре 2013 года, в декабре 2016 года, январе 2018 года и январе 2019 года.
Ракета может перевозить грузы до 1200 кг.
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Как сообщал Укринформ, грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю, приводнившись у побережья Флориды.
Фото: JAXA
По материалам: Укринформ