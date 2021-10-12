Что за тараканы в голове у наших «царей» — жители ОРДО против концерта Газманова в Донецке

Несмотря на то, что в ОРДО фактически критическая ситуация с коронавирусной инфекцией, там продолжают проводить различны массовые мероприятия. Так уже за несколько дней в Донецк с концертом приедет известный певец Олег Газманов.

Его концерт запланирован на 14 октября и несмотря даже на заявление местного «минздрава» о критической ситуации в ОРДО с ковидом и о том, чтобы местные жители не ходили на массовые собрания, концерт никто не намерен отменять. Это явно не нравится жителям ОРДО, которые возмущенно пишут о ситуации в социальных сетях, сообщает Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«И найдутся дол***бы, которым кровь из носу нужен Газманов и ярмарки же», — возмущаются местные жители.

«Зато к нам едет Газманов», — добавил другой автор, комментируя слова «минздрава».

«Что за тараканы в голове у наших „царей“», — пишут местные пользователи.

Некоторые называют этот концерт «пиром во время чумы».

Ранее российские кураторы дали новое указание «властям» ОРДО.