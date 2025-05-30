Зарплати чиновників в Україні значно виросли: показана офіційна статистика

Фінансова картина в українському державному секторі продовжує формуватися в умовах значного дисбалансу між зарплатами чиновників та середніми доходами громадян.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на інформацію Мінфіну.

Нові дані Міністерства фінансів демонструють стрімке зростання винагород у центральних органах влади, що значно перевищує як темпи інфляції, так і рівень підвищення заробітних плат у приватному секторі.

У квітні 2025 року середня заробітна плата у структурах центральної влади сягнула 57,2 тисячі гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року це зростання на 19,3%. Водночас дані Пенсійного фонду свідчать: середня офіційна зарплата по країні становила 19,9 тисячі гривень, що на 17,9% більше, ніж торік.

Таким чином, чиновники найвищого рівня в Україні сьогодні отримують щонайменше у три рази більше, ніж пересічний працівник у державі. Причому це співвідношення стабільно тримається і навіть зростає в умовах загальнонаціональної економічної турбулентності.

Цікаво, що найвищі заробітки зафіксовано в тих органах, які, згідно з публічною місією, повинні стежити за прозорістю і ефективністю бюджетних витрат. Зокрема, Рахункова палата України демонструє найвищий рівень середніх виплат — 117,5 тисячі гривень на одного працівника, що робить її абсолютним лідером серед усіх держструктур за цим показником.

Водночас у Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг рівень зарплат склав 102 тисячі гривень, а в Національному агентстві із запобігання корупції — 86,2 тисячі. В цих органах працює відносно невелика кількість осіб, що частково пояснює високу середню оплату праці. Проте така структура розподілу ресурсів викликає низку питань у суспільстві.

Адже в умовах, коли країна зосереджена на внутрішній стабілізації, забезпеченні обороноздатності та підтримці соціально незахищених верств населення, подібні диспропорції можуть негативно позначитися на довірі до державних інституцій.

На цьому фоні повідомлялося про те, що в Україні діє нова схема шахрайства.