Финансы

Українські товари можуть подорожчати на 10%: експерти розповіли, що сталося

Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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Україна вже незабаром може зіткнутися з серйозними економічними викликами через припинення дії режиму безмитної торгівлі з Європейським Союзом.

Про це повідомляє «ПЛ».

Як заявив народний депутат Юрій Камельчук, втрата торговельного «безвізу» спричинить зростання цін на українську продукцію в середньому на 10%. Причина — повернення митних бар’єрів на ключові товарні позиції, зокрема аграрну та металургійну продукцію.

ЄС наразі розглядає питання про завершення дії угоди щодо тимчасового призупинення мит на українські товари, запровадженої на тлі повномасштабної війни як жест підтримки. Очікується, що з 5 червня Євросоюз може повернути до дії попередній торговельний режим, що вимагає сплати мита на ввезення української продукції.

«Це рішення стане потужним ударом по всьому експортному сектору України. Наслідки можуть бути болючими як для великих корпорацій, так і для малих та середніх підприємств. Найбільше постраждають аграрії та металурги, для яких ринки ЄС є ключовими», — заявив Камельчук.

Він підкреслив, що за відсутності безмитного доступу до європейського ринку, українські експортери змушені будуть враховувати додаткові витрати у ціновій політиці, що автоматично відобразиться на кінцевій вартості продукції. У підсумку це негативно позначиться на конкурентоспроможності українських товарів у Європі, а також призведе до скорочення валютних надходжень до державного бюджету.

Депутат наголосив, що такий розвиток подій матиме довготривалі наслідки для всієї економіки країни, особливо в умовах війни.

«Зростання цін на українську продукцію — це не лише удар по експортерах. Це втрата частки ринку, зниження попиту і, в перспективі, загроза закриття виробництв, які й так працюють на межі рентабельності», — додав він.

Камельчук також зазначив, що уряд наразі веде активні переговори з Брюсселем з метою збереження хоча б частини преференцій, особливо для критично важливих секторів. Водночас, як визнають у профільних комітетах, однозначної підтримки цієї ініціативи серед усіх країн-членів ЄС поки що немає.

Тим часом в українських магазинах помітили дуже небезпечний продукт.

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Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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