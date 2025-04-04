Зарплати мерів українських міст: хто отримує найбільше, а хто – найменше

Фінансові звіти щодо заробітної плати мерів українських міст показали значний розрив між доходами міських голів у різних регіонах.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Слово і діло».

Лідером за рівнем заробітної плати став мер Харкова Ігор Терехов, який за минулий рік отримав понад 2 мільйони гривень.

На другому місці у рейтингу — міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, чий річний дохід склав 1 мільйон 342 тисячі гривень. До трійки лідерів також потрапив мер Києва Віталій Кличко, отримавши 1 мільйон 233 тисячі гривень.

Найменші заробітні плати серед мерів обласних центрів задекларували міський голова Рівного Олександр Третяк (228,6 тис. грн) та мер Дніпра Борис Філатов, який отримав 239,5 тис. грн за минулий рік.

Такі диспропорції у зарплатах мерів викликають дискусії щодо справедливості нарахувань та відповідності доходів посадовців їхнім реальним обов’язкам і фінансовим можливостям міст.

Зважаючи на економічні виклики, що стоять перед країною, питання ефективності розподілу бюджетних коштів залишається актуальним як для громадськості, так і для державних аудиторів.

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