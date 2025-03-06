Деяких ВПО можуть позбавити виплат на проживання: хто і чому втратить кошти

З березня в Україні відбудеться автоматичне перепризначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє «ПЛ» з посиланням на ПФУ.

Прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ) повідомила, що для цього не потрібно звертатися до жодних установ. Однак деякі громадяни можуть втратити цю допомогу. Про це повідомила Компенсація витрат призначається власникам житлових приміщень на шість місяців та автоматично продовжується ще на шість місяців після перевірки права на отримання виплат. Розмір компенсації становить 450 гривень на одну розміщену особу.

Кому можуть відмовити у виплатах?

Компенсація не буде призначатися у таких випадках:

Встановлено факт родинних зв’язків між власником житла та ВПО (або членом його сім’ї).

Отримано інформацію про відсутність ВПО у житловому приміщенні понад місяць або встановлено факт перебування ВПО за кордоном більше ніж 30 календарних днів підряд на дату перевірки.

Виявлено надання неправдивої інформації у заяві або повідомленні.

Нові правила подання документів

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 року № 1544, з 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України буде розглядати нові звернення щодо призначення компенсації за безоплатне розміщення ВПО.

Для отримання виплат необхідно подати до органів ПФУ повідомлення та заяву встановленої форми. Документи можна надсилати як у паперовому, так і в електронному вигляді, зокрема через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Таким чином, зміни в системі надання компенсацій спрямовані на спрощення процесу отримання допомоги, однак передбачають суворіші перевірки та умови для їх нарахування.

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