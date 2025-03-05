У Німеччині хочуть виділити Україні мільярди євро: ЗМІ розповіли, про яку суму йде мова

Переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц підтвердив, що його країна надасть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 3 мільярдів євро.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Le Monde.

Ці кошти були раніше заморожені чинним канцлером Олафом Шольцом, проте тепер, за словами Мерца, питання їхнього виділення буде вирішено у найкоротші терміни.

У своєму виступі Мерц підкреслив, що проведе переговори з Олафом Шольцом, який готується до відставки, щоб остаточно розв’язати питання військової підтримки України. Майбутній канцлер наголосив на важливості оперативного ухвалення рішення, оскільки ситуація в Україні потребує негайних дій.

Паралельно з питанням фінансування, політичні партії Німеччини, що беруть участь у переговорах щодо формування нового уряду, заявили про намір здійснити масштабні інвестиції в оборонний сектор та економіку країни. Йдеться про сотні мільярдів євро, що мають посилити безпеку Німеччини в умовах можливого погіршення відносин зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, у ВРУ на офіційному рівні визнали позитивними мирні переговори від Трампа.