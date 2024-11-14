Українці почали отримувати третю платіжку за газ: за що доведеться платити

Це вже третя платіжка за газ, яка надходить українцям. За що ще крім самого газу і його доставки потрібно заплатити, розповідає Первая Лента.

Як зазначають у компанії, отримані українцями платіжки стосуються обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Вони впроваджені ще на початку 2024 року, однак більшість українців отримує таку платіжку вперше. Уточнюється, що перевірка та ремонт газових систем проводиться лише раз на 3-5 років, під час якої газовики перш за все шукають витоки газу і за потреби проводять необхідний ремонт.

У компанії «Газмережі» повідомили, що під час крайньої перевірки лише на Київщині зафіксували понад 12 тисяч витоків газу. Їх успішно ліквідували майстри столичної філії. У процесі перевірки обстежили газмережі близько 2,5 тисяч багатоквартирних будинків, тепер мешканці 116 тисяч квартир можуть не хвилюватися за свою безпеку під час користування газом.

У Київському офісі компанії «Газмережі» пояснили, що частота перевірки внутрішніх газових мереж залежить від їх віку. Якщо газовій мережі будинку понад 25 років – її потрібно обстежувати що 3 роки. «Молодші» газові системи потребують діагностики раз на 3 роки.

Варто нагадати, що технічне обслуговування газмереж – не чергова маніпуляцію газовиків. Діагностика та ремонт газових систем проводиться згідно з вимогами відповідного закону. Тому третя платіжка за газ стала реальністю для українців.

Але не варто одразу лякатися величезних сум у платіжках. Більшість мешканців київських багатоповерхівок отримали платіжки на суму 40-50 грн. Хоча повідомляються про випадки, коли у платіж ці за обслуговування мереж сума доходила до 1,5-2 тис грн. Така велика сума може нараховуватись у випадку, якщо газмережі в будинку має поганий стан, а мешканців небагато.

Наприклад мешканці одного з двоповерхових багатоквартирних будинків на Кіровоградщині отримали платіжку за обслуговування на суму 1475 грн. А у розташованій неподалік багатоповерхівці кожна квартира отримала рахунок всього на 95 грн.

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