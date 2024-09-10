Финансы
Курс валют на сьогодні, 10 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
Долар здорожчав, а євро втратив у ціні.
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Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 вересня. Таким чином, долар додав у ціні 8 коп. Натомість євро здешевшав на 17 коп, а злотий — на 4 коп.
Про це пише Первая Лента з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Курс валют на 10.09.2024
- Долар США – 41,09 (+8 коп.)
- Євро – 45,38 грн (-17 коп.)
- Польський злотий – 10,60 грн (-4 коп.)
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Курс долара в банках
- «ПриватБанк» – 40,75-41,35 грн
- «Ощадбанк» — 40,85-41,45 грн
- «ПУМБ» – 40,90-41,40 грн
- «Укрсиббанк» – 40,75-41,35 грн
- «Укрексімбанк» – 40,85-41,45 грн
Курс євро в банках
- «ПриватБанк» – 44,90-45,90 грн
- «Ощадбанк» — 45,15-46,05 грн
- «ПУМБ» – 45,30-45,90 грн
- «Укрсиббанк» – 45,10-46,00 грн
- «Укрексімбанк» – 45,15-46,00 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 10,53-10,68 грн
- «Ощадбанк» — 10,10-10,75 грн
- «Укрексімбанк» — 10,50-10,80 грн
- «ПУМБ» – 10,30-10,80 грн
За прогнозами експертів, протягом цього тижня на валютному ринку навряд чи можливе «курсове сум’яття». Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, а це 41-41,6 грн/долар на міжбанку та 41,2-41,8 грн/долар на готівковому ринку.
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