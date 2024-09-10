Курс валют на сьогодні, 10 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 вересня. Таким чином, долар додав у ціні 8 коп. Натомість євро здешевшав на 17 коп, а злотий — на 4 коп.

Про це пише Первая Лента з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Курс валют на 10.09.2024

Долар США – 41,09 (+8 коп.)

Євро – 45,38 грн (-17 коп.)

Польський злотий – 10,60 грн (-4 коп.)

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Курс долара в банках

«ПриватБанк» – 40,75-41,35 грн

«Ощадбанк» — 40,85-41,45 грн

«ПУМБ» – 40,90-41,40 грн

«Укрсиббанк» – 40,75-41,35 грн

«Укрексімбанк» – 40,85-41,45 грн

Курс євро в банках

«ПриватБанк» – 44,90-45,90 грн

«Ощадбанк» — 45,15-46,05 грн

«ПУМБ» – 45,30-45,90 грн

«Укрсиббанк» – 45,10-46,00 грн

«Укрексімбанк» – 45,15-46,00 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,53-10,68 грн

«Ощадбанк» — 10,10-10,75 грн

«Укрексімбанк» — 10,50-10,80 грн

«ПУМБ» – 10,30-10,80 грн

За прогнозами експертів, протягом цього тижня на валютному ринку навряд чи можливе «курсове сум’яття». Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, а це 41-41,6 грн/долар на міжбанку та 41,2-41,8 грн/долар на готівковому ринку.

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