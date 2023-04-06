Международные резервы Украины выросли до $31,9 миллиарда. НБУ назвал главные факторы роста

По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $31 878,2 млн. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (больший объем вышеупомянутого был зафиксирован еще в ноябре 2011 года). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: pixabay.com

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«В марте резервы выросли на 10% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

В целом в марте 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $5 105,4 млн. Из этой суммы:

$1 756,6 млн — от правительства Канады;

$1 617,1 млн — от ЕС;

$1 253,1 млн — от США (через трастовый фонд Всемирного банка);

$2,2 млн — от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка;

$476,5 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $486,8 млн, из которых:

$409,3 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,

$49,6 млн — долга перед Всемирным банком,

остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $638,6 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В марте 2023 года Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $1 674,1 млн и выкупил в резервы — $5,2 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на $783,1 млн — до $1 668,9 млн.

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц. Такая динамика в марте обусловлена несколькими факторами:

сезонным фактором,

ограничением непроизводительного оттока капитала (в том числе из-за урегулирования деятельности в сфере игорного бизнеса),

стабилизацией курсовых ожиданий

Последнему способствовала последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году.

Переоценка финансовых инструментов

По словам НБУ, в марте за счет переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $697,6 млн.

Регулятор также указал, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:

Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин