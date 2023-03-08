В ООН подсчитали: Убытки Турции от недавних землетрясений составят более $100 млрд

Ущерб, нанесенный Турции в результате недавних землетрясений, может превысить $100 млрд. Об этом заявила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Уинтон, пишет Reuters.

Фото: korrespondent.net

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«Из подсчетов, проводимых на сегодняшний день, становится понятно, что цифра ущерба, представленная правительством и поддержанная международными партнерами, будет превышать $100 миллиардов», — в частности, прокомментировала она.

В результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля погибли более 52 тыс. человек. Многие из них были раздавлены в результате обрушения зданий во время подземных толчков.

Представитель ООН назвала вид пострадавшей турецкой провинции Хатай «апокалиптическим».

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«Потребности огромные, но ресурсов мало», — подчеркнула она.

Предварительная сумма ущерба в Турции, озвученная Винтоном, будет использована в качестве основы во время конференции доноров для мобилизации средств для жертв природной катастрофы. Она должна пройти в столице Бельгии в Брюсселе 16 марта.

Напомним

6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Эти землетрясения стали мощными с 1939 года.

Страховые убытки от землетрясения в Турции, по оценке агентства Fitch, могут составить $4 млрд.

Источник: МинФин