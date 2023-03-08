Мировые продажи чипов в январе упали на 18,5%
Мировые продажи чипов в январе упали на 18,5% — до $41,33 млрд по сравнению с $50,74 млрд годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности США (SIA).
Фото: pixabay.com
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По сравнению с декабрем 2022 года продажи уменьшились на 5,2% — с 43,61 млрд долларов.
Продажи в Северной и Южной Америке в январе сократились на 12,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае — на 31,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах — на 19,5%. А вот в Европе выросли на 0,9%, в Японии — на 0,7%.
Реализация чипов по отношению к декабрю снизилась в Северной и Южной Америке на 7,9%, в Японии — на 2,1%, в Китае — на 8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 2,7%. В Европе показатель вырос на 0,6%.
Перспективы рынка
Президент SIA Джон Ньюфер отметил, что несмотря на текущий краткосрочный спад, долгосрочные перспективы рынка остаются сильными из-за постоянно растущей роли чипов в обеспечении важнейших технологий.
Напомним
«Минфин» писал о том, что в 2021 году спрос на чипы побил рекорд — продажи составляли $556 млрд.
Автор:
Редактор ленты новостей
Роман Мирончук
Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: МинФин