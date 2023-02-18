Болгария перенесла переход на евро. В чем причина
Болгария отсрочила год введения евро, новая плановая дата — 1 января 2025 года. Об этом сообщила министр финансов Росица Велкова, передает Радио Свобода.
Фото: pixabay.com
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Ранее Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, однако сейчас, по словам Велковой, эта дата больше не актуальна.
Причина отсрочки
Причиной отсрочки стало не принятие парламентом необходимых законодательных изменений, в частности, меры по борьбе с отмыванием денег, также Болгария не отвечает критерию уровня инфляции.
Велкова добавила, что европейские партнеры считают, что Болгария опоздала с принятием законодательства.
С 1997 года Болгария соблюдает строгий режим экономии, согласно которому национальная валюта, лев, привязана к евро по фиксированному курсу.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Хорватия с 1 января перешла на евро, став 20-м членом еврозоны через семь лет после вступления в нее Литвы.
Автор:
Редактор ленты новостей
Роман Мирончук
Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: МинФин