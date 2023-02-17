Финансы
Потери врага за 16 февраля: ВСУ за сутки уничтожили 800 российских оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 141 260 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Фото: 1zahid.com
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Потери врага
- личного состава — около 141 260 (+800) человек ликвидировано,
- танков — 3298 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6520 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2322 (+16) ед,
- РСЗО — 467 (+1) ед,
- средства ПВО — 241 (+2) ед,
- самолетов — 298 (+0) ед,
- вертолетов — 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2013 (+1),
- крылатые ракеты 871 (+14),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) ед,
- специальная техника — 221 (+2).
Автор:
Редактор ленты новостей
Роман Мирончук
Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
- ВСУ
Источник: МинФин