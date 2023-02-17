Финансы

Потери врага за 16 февраля: ВСУ за сутки уничтожили 800 российских оккупантов

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 17 февраля, 2023
0 1 минута чтения

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 141 260 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: 1zahid.com

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Потери врага

  • личного состава — около 141 260 (+800) человек ликвидировано,
  • танков — 3298 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6520 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2322 (+16) ед,
  • РСЗО — 467 (+1) ед,
  • средства ПВО — 241 (+2) ед,
  • самолетов — 298 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2013 (+1),
  • крылатые ракеты 871 (+14),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) ед,
  • специальная техника — 221 (+2).

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

  • ВСУ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 17 февраля, 2023
0 1 минута чтения
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