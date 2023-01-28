Цена на газ в Европе снова упала ниже $600

Цена на природный газ в Европе во время биржевых торгов вновь опустилась ниже $600 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в пятницу, 27 января.

Фото: 5.ua

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Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 596 долларов за 1 тыс. куб. м, или 53 евро за МВт · час. Общее понижение цены в день составляет около 3%.

Причины снижения

Котировки газа снижаются на фоне прогноза достаточно теплой погоды в Европе на следующей неделе. Кроме того, падению цен на газ способствует его профицит на рынке ЕС в настоящее время и одновременной ограниченностью его потребления.

Также средняя доля ветрогенерации в производстве электроэнергии ЕС с начала месяца превышает 23%.

Источник: МинФин