Курс валют на 27 января: доллар на наличном рынке вырос на 8 копеек

В пятницу, 27 января, курс доллара на наличном рынке вырос на 4 копейки в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро не изменился.

Фото: pixabay.com

0

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро также не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 40,16−40,60 грн. Евро покупают за 43,00 грн, а продают за 43,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,41−40,52, евро — 43,50−43,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,7610−40,1586 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин