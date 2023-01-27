Goldman Sachs назвал биткоин лучшим активом в этом году

Goldman Sachs оценил биткоин как один из самых эффективных активов в 2023 году, несмотря на то, что ранее банковский гигант был крупным критиком первой криптовалюты.

Фото: pixabay.com

0

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В отчете Goldman Sachs проведен сравнительный анализ разных активов. Биткоин с начала года превзошел по доходности S&P 500, золото, недвижимость и Nasdaq 100.

₿REAKING: #Bitcoin является лучшим функционированием участия в мире в этом году, ссылаясь на последние данные по Goldman Sachs pic.twitter.com/vh7f7UIloi

— Documenting ₿itcoin 📄 (@DocumentingBTC) January 23, 2023

Кроме того, первая криптовалюта обогнала индекс развивающихся рынков, MSCI, развитые рынки MSCI, 10-летние казначейские облигации США, а также ряд секторов (энергетика, информационные технологии, финансы, здравоохранение, СМИ, строительные материалы, нефть, потребительские) товары и т. п.).

Читайте также: Goldman Sachs запустил сервис для блокчейн-облигаций и криптоактивов

Доходность BTC

Общая доходность биткоина составила 27% при коэффициенте риска 3,1. Остальные активы сильно отстают в этом отношении. К примеру, MSCI занимает второе место по общей доходности всего 8%.

Биткоин с начала года вырос более чем на 40% и превысил уровень в $23 000. Ни один другой традиционный актив не показал такого бурного роста за первый месяц 2023 года.

Стоит отметить, что Goldman Sachs — бывший противник цифровых активов. Банк впервые добавил биткоин в свой отчет о доходах в начале 2021 года. Во втором квартале 2022 года банк стал предоставлять криптоуслуги своим клиентам.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин