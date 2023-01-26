В МВД объяснили, как обменять украинское водительское удостоверение в Польше

В Польше в четырех городах работают центры, где украинцы могут обменять водительские права. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Фото: radiotrek.rv.ua

0

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что с июля 2022 года Евросоюз расширил возможности пользования украинским водительским удостоверением для всех, у кого есть статус временной или надлежащей защиты в странах ЕС.

На период действия статуса разрешено пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена. Также можно пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод.

В то же время, украинцы могут получить временное удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или похищения украинского документа.

Обмен украинского водительского удостоверения

Обмен происходит по следующему алгоритму:

человек обращается к администратору центра ГП «Документ» и они оформляют заявку,

затем ее рассматривает администратор сервисного центра МВД в Украине.

В случае успешного одобрения в Польше происходит печать и выдача нового водительского удостоверения. Центры работают в четырех городах.

Читайте также: Обменять водительское удостоверение можно снова онлайн. Как это сделать

При этом имеющееся водительское удостоверение человек должен оставить администратору центра ГП «Документ».

«Восстановление удостоверения водителя при потере, гибели или угоне — не предоставляется за границей, только обмен. Восстановить же документы можно только на территории Украины», — пояснили в министерстве.

Источник: МинФин