Нацбанк прогнозирует замедление инфляции в ближайшие годы
Инфляция за последние месяцы стабилизировалась, хотя и остается на высоком уровне. По итогам 2022 потребительские цены выросли на 26,6%. НБУ прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Фото: bank.gov.ua
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По данным Нацбанка, замедлению инфляции будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии.
«Получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия Национального банка и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений позволит избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок», — говорится в сообщении.
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Прогноз на следующие годы
В НБУ отметили, что в последующие годы инфляция будет замедляться скорее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев.
Национальный банк ожидает, что инфляция уменьшится до 10,4% в 2024 году и 6,7% в 2025 году.
«Основной вклад в инфляцию в эти годы будет иметь административный компонент из-за необходимости приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням», — заявил регулятор.
Автор:
Роман Мирончук
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- Инфляция
Источник: МинФин