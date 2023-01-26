Главное за четверг: Ставка НБУ, состояние экономики Украины и что будет с курсом валют после заседаний ФРС США и ЕЦБ

Скачки курса евро и лихорадка по золоту: что сулят заседания ФРС и ЕЦБ

Во всех сегментах мирового финансового рынка снова приближается очередной час «Х» — время заседаний ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам. «Минфин» выяснил, как они отразятся на курсе и ценах на золото.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

ЕС нашел способ использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины — Bloomberg

Страны-члены Евросоюза были проинформированы о том, что у блока есть юридические полномочия временно задействовать по меньшей мере 33,8 млрд евро активов российского центрального банка, чтобы помочь восстановить Украину.

Киев и область возвращаются к стабилизационным графикам отключений электроэнергии

В Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений.

Децентрализованные криптобиржи: как работают и кому подходят

Банкротство крупной централизованной криптовалютной биржи FTX вызвало волну недоверия к этим площадкам и всплеск торговой активности на децентрализованных биржах. Криптоманы все чаще выбирают децентрализованный доступ к рынку цифровых активов. Что такое децентрализованные криптовалютные биржи, расскажет «Минфин».

Пять ключевых выводов НБУ о состоянии экономики Украины (инфографика)

Нацбанкопубликовал пять ключевых выводов, характеризующих текущее состояние украинской экономики.

Источник: МинФин