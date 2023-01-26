Американская компания купила украинский сервис для геймеров DMarket за $100 миллионов — СМИ

Американская игровая компания Mythical Games приобрела ориентированный на геймеров украинский маркетплейс цифровых активов DMarket. Официально сумма сделки не разглашается, но, по данным AIN, компанию оценили в $70-$100 млн.

Фото: coinrivet.com

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«Пока мы не называем сумму соглашения, но могу сказать, что удовлетворены получившими условиями. Добавлю, что последний наш раунд в 2020 году был с оценкой компании в $28 млн. В 2022 году оценка была соответствующей той, которую обычно ожидают инвесторы для следующего раунда компании с положительной динамикой», — заявил соучредитель DMarket Влад Панченко.

Киевский офис DMarket станет частью подразделения Mythical East, а соучредители украинской компании Влад Панченко и Тамара Сланова присоединятся к руководству Mythical и будут работать над технологиями маркетплейсов для гейминга.

DMarket был основан в 2017 году Владом Панченко, Александром Кохановским и Тамарой Слановой. Это блокчейн-маркетплейс для продажи скинов для геймеров.

По оценке редакции AIN, годовой доход DMarket в 2022 году составил от $3,2 млн до $3,7 млн.

Благодаря приобретению DMarket американская студия Mythical Games объявила о запуске игрового маркетплея Mythical Marketplace 2.0, который обеспечивает возможность p2p-транзакций и возможностей для геймеров участвовать в игровой экономике.

Как сообщают в Mythical, их новый маркетплейс Marketplace 2.0 построен на новом Layer 1 EVM-блокчейне и работает с собственными токенами компании Myth. В результате соглашения с DMarket у компании будет второй по объему процессинг цифровых активов на блокчейне (после Ethereum Mainnet).

Источник: МинФин