В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет за наличные деньги

Офис президента предлагает запретить покупку сигарет и алкоголя за наличные деньги. Об этом на брифинге сказал заместитель руководителя О П Ростислав Шурма, передает Лига.

Фото: rbc.ua

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Он пояснил, что акцизный налог может стать одним из компенсаторов для предстоящей налоговой реформы в Украине, которую упорно лоббирует Офис президента. Но повышение акцизов придется проводить в комплексе с улучшением администрирования налогов.

«Мы планируем два фундаментальных изменения. Первое — это электронный акциз. Не допотопные акцизные марки, которые клеятся на пачки, а уникальный QR-код. Второй концепт мы еще обсуждаем, решения не приняли. Но чтобы эта система заработала, нам нужно перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой», — сказал Шурма.

По его словам, такой формат де-факто уже удалось опробовать во время топливного кризиса весной 2022 года.

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«Все поставщики горючего перевели клиентов на оплаты картами и на оплаты через приложение. Думаю, дискомфорт длился неделю-две. Дальше все адаптировались. Это позволило обелить оборот горючего. Я уверен, что это же произойдет с табаком и алкоголем», — сказал Шурма.

Напомним

Масштабную налоговую реформу в августе представил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Она предусматривала налог в размере 10% на прибыль, НДФЛ и НДС, а также упразднение ЕСВ и установление военного сбора на уровне 3%.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что предусмотренное инициированным заместителем Офиса президента Ростиславом Шурмой снижение налогов должно предусматривать компенсаторы выпадающих доходов госбюджета и может быть выгодным отдельным представителям бизнеса, пострадать в результате этого могут другие категории граждан.

Источник: МинФин