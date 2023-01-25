Медь обгонит нефть и золото в ближайшие полгода — опрос Bloomberg

Во второй половине 2022 года промышленные товарные активы показали не лучшую динамику, однако недавно они возобновили рост, и инвесторы ждут его продолжения в будущем. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на результаты проведенного им опроса участников рынка в период с 16 по 20 января.

Фото: depositphotos

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Профессиональные, равно как и розничные инвесторы ждут роста цен на нефть в ближайшие полгода. При этом розничные инвесторы настроены более оптимистично, чем профессиональные.

Стоит отметить, что обе разновидности инвесторов придерживаются еще более бычьих взглядов на медь, чем на нефть. И те, и другие считают, что в ближайшие полгода медь покажет более сильную динамику, чем нефть, золото или кукуруза.

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Аналитики ведущих банков Wall Street также видят предпосылки для роста цен на этот ключевой металл. В частности, по прогнозу UBS, цены на медь на LME вырастут к сентябрю до $10 250 за тонну и останутся на этом уровне до конца года.

Их коллеги из Goldman Sachs полагают, что к концу года цены на медь могут достичь $11 500 за тонну.

Источник: МинФин