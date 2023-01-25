Львовская ОГА приобрела военных облигаций на 500 миллионов

Львовская облгосадминистрация приобрела военные облигации на 500 млн грн. Средства будут направлены на оборонные и социальные нужды, а в июле государство вернет их с процентами. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Фото: sud.ua

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«Благодаря перевыполнению плановых задач областного бюджета по доходам удалось получить дополнительные средства. Решили их направить в помощь нашим защитникам. Выбрали приобретение военных государственных облигаций, поскольку эти средства привлекаются в государственный бюджет и используются на оборонные и социальные нужды в условиях военного положения», — написал Козицкий.

Глава ОВА отметил, что 500 млн грн область дает государству взаймы и обратно получит в июле этого года с процентами. Уровень доходности составляет 13,43%.

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Козицкий напомнил, что в 2022 году департамент финансов Львовской ОВА инициировал внесение изменений в бюджетное законодательство, что способствовало приобретению военных облигаций.

Тогда Львовская ОВА приобрела военные государственные облигации на 200 млн грн. Через два месяца в областной бюджет поступило 200 млн грн от их погашения и 3,3 млн грн процентов.

Источник: МинФин