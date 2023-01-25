Цены на горючее в сетях АЗС продолжают снижаться

В Украине продолжается снижение розничных цен на топливо. 23−34 января отдельные сети АЗС снизили его стоимость еще на 1−3,5 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает отраслевое издание enkorr.

Фото: pixabay.com

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В частности, на 1 грн/л горючее подешевело в сети «Укрнафты». Бензин А-95 на ее станциях теперь стоит 46,50 грн/л, А-95+ — 48,50 грн/л, ГП — до 50,50 грн/л. Таким образом, стоимость горючего в государственной сети стала меньше, чем в таких сетях как UPG и «Авантаж 7», уверенно занимающих нишу дискаунтеров.

Хотя следует заметить, что UPG также скорректировала цены уменьшением. Так, в этой сети все виды горючего сегодня потеряли 70 коп./л. Вчера, напомним, в сети на 50 коп./л подешевело только дизельное топливо.

Что касается ранее очень близкой «Укрнафты» консолидированной сети «Приват» («Авиас», ANP и другие), то разница между их ценами с каждым днем увеличивается — государственная сеть продает топливо на 1,5−3,5 грн/л дешевле. В последний раз «Приват» снижал цены 20 января.

Всего за последнюю неделю горючее в сети «Укрнафты» подешевело на 3 грн/л.

На 1,3 грн/л и 0,8 грн/л сегодня подешевели бензины и ДТ на станциях столичной сети KLO: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 50,99 грн/л, ГП — до 52,99 грн/л. Ровенская «Олас» на обычную пятерку сбросила 3,5 грн/л (до 46 грн/л), а николаевский «Кворум» — 2,4 грн/л (до 48,28 грн/л).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 24 января, грн/л:

Источник: МинФин