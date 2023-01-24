Финансы

ЕС может ужесточить требования к банкам, работающим с криптовалютами

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 24 января, 2023
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Законодатели Европейского Союза поддержали проект закона об имплементации последнего этапа постфинансовых глобальных банковских правил капитала, добавив так называемые «запретительные» требования для покрытия рисков от криптоактивов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: pixabay.com

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Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента одобрил проект закона об имплементации правил Базеля III по капиталу с января 2025 года, хотя поддержал несколько временных разногласий, чтобы дать банкам больше времени для адаптации.

США, Великобритания и другие страны принимают подобные меры, но комитет ввел в проект закона новые элементы, в частности требование к банкам иметь достаточно капитала, чтобы полностью покрыть криптовалют авуары.

«Банки будут обязаны держать евро собственного капитала за каждый евро, который они хранят в криптовалюте», — заявил правоцентристский немецкий член комитета Маркус Фербер.

Данный шаг является временной мерой принятия нового законодательства ЕС и отвечает рекомендациям мировых банковских регуляторов.

«Такие требования к капиталу помогут предотвратить переход нестабильности из криптообразования на финансовую систему», — сказал Фербер.

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Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME) заявила, что проект закона не содержит определения криптоактивов и может в конечном счете также применяться к токенизированным ценным бумагам.

Страны ЕС уже одобрили свою версию проекта закона, и законодатели теперь будут обсуждать с ними окончательный текст с последующими изменениями.

Иностранные банки, работающие через филиалы в ЕС, будут внимательно наблюдать за обсуждением. Страны-члены заняли более мягкий подход к тому, когда иностранные банки, обслуживающие клиентов в ЕС, могут открыть филиал или превратить филиал в дочернюю компанию с большей капитализацией.

ЕС стремится создать «стратегическую автономию» на рынках капитала, поскольку после Brexit сталкивается с финансовым центром-конкурентом, расположенным на подходе к его территории.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 24 января, 2023
0 1 минута чтения
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