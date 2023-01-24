ЕС может ужесточить требования к банкам, работающим с криптовалютами

Законодатели Европейского Союза поддержали проект закона об имплементации последнего этапа постфинансовых глобальных банковских правил капитала, добавив так называемые «запретительные» требования для покрытия рисков от криптоактивов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: pixabay.com

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Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента одобрил проект закона об имплементации правил Базеля III по капиталу с января 2025 года, хотя поддержал несколько временных разногласий, чтобы дать банкам больше времени для адаптации.

США, Великобритания и другие страны принимают подобные меры, но комитет ввел в проект закона новые элементы, в частности требование к банкам иметь достаточно капитала, чтобы полностью покрыть криптовалют авуары.

«Банки будут обязаны держать евро собственного капитала за каждый евро, который они хранят в криптовалюте», — заявил правоцентристский немецкий член комитета Маркус Фербер.

Данный шаг является временной мерой принятия нового законодательства ЕС и отвечает рекомендациям мировых банковских регуляторов.

«Такие требования к капиталу помогут предотвратить переход нестабильности из криптообразования на финансовую систему», — сказал Фербер.

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Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME) заявила, что проект закона не содержит определения криптоактивов и может в конечном счете также применяться к токенизированным ценным бумагам.

Страны ЕС уже одобрили свою версию проекта закона, и законодатели теперь будут обсуждать с ними окончательный текст с последующими изменениями.

Иностранные банки, работающие через филиалы в ЕС, будут внимательно наблюдать за обсуждением. Страны-члены заняли более мягкий подход к тому, когда иностранные банки, обслуживающие клиентов в ЕС, могут открыть филиал или превратить филиал в дочернюю компанию с большей капитализацией.

ЕС стремится создать «стратегическую автономию» на рынках капитала, поскольку после Brexit сталкивается с финансовым центром-конкурентом, расположенным на подходе к его территории.

Источник: МинФин