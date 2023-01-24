ЕИБ требует гарантий, чтобы увеличить финансовую поддержку Украины

Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) для увеличения поддержки Украины требуются финансовые гарантии. Об этом заявил президент ЕИБ Вернер Хойер на панельной дискуссии Ukraine House Davos, пишет Интерфакс-Украина.

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«Нам нужен не капитал… Нам нужны гарантии. И в этом вопросе вы можете помочь, потому что давление на политиков обеспечивает возможность банка продолжать свою работу в Украине», — заявил Хойер.

Он подчеркнул, что ЕИБ с начала большой войны принял решение продолжить поддержку Украины и выделять новые средства, не дожидаясь завершения войны. Однако для увеличения размеров поддержки банк нуждается в финансовых гарантиях страны.

По словам президента ЕИБ, благодаря финансированию банка в Украине, например, восстанавливаются мосты, разрушенные российскими войсками, потому что эти мосты нужны для сохранения экономики.

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«Мост может быть снова разрушен за несколько месяцев, и политики в ЕС не должны этого бояться, если бремя этой потенциальной потери распределяется поровну. Международным финансовым организациям следует говорить именно о таких гарантиях для разделения связанных с войной рисков, а не о вливании капитала», — отметил банкир.

Он подчеркнул, что ЕИБ с рейтингом AAA ежегодно привлекает до 100 млрд евро на рынках капитала для финансирования проектов, поэтому банку необходимо экономить и гарантировать, что это хорошие проекты.

«Вот почему мы также предлагаем Украине консультационные услуги и техническую поддержку», — добавил Хойер.

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Источник: МинФин