Фонд развития ОПЕК привлек $1 миллиард на продаже первых в истории облигаций

Фонд международного развития ОПЕК привлек $1 млрд, продав свои первые в истории облигации. Об этом сообщает Reuters.

Фото: depositphotos

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Средства будут направлены на продовольственную безопасность, здравоохранение, инфраструктуру, образование, занятость и проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Кто купил облигации

Большую часть ценных бумаг (62%) выкупили центральные банки стран Ближнего Востока, Европы и Азии, 19% — коммерческие банки. Все остальное — компании по управлению активами, страховые и пенсионные фонды.

Географически 52% покупателей были из Европы, Ближнего Востока и Африки, 27% — из Азиатско-Тихоокеанского региона, 21% — из Северной Америки.

Вначале планировалось продать облигации в 2022 году, но этому помешал рост процентных ставок, вызванный инфляций и войной РФ в Украине.

Напомним

Фонд был создан правительствами стран—членов ОПЕК почти 50 лет назад. Созданная организация инвестирует только в страны, которые не являются членами нефтяного картеля.

Источник: МинФин