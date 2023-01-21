Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 16 по 20 января 2023 года, купил на межбанковском валютном рынке $7,50 млн и продал $722,42 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $714,92 млн против $652,52 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: bank.gov.ua

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Таким образом, регулятор увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $62,4 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $21,80 млн,

продал $2 063,95 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $1 992,65 млн.

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Источник: МинФин