Кабмин внес изменения в порядки предоставления грантов по программе «еРабота»

Кабинет министров принял решение об изменениях в порядки предоставления грантов по программе «еРабота». Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 17 января.

Фото: economics.novyny.live

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Микрогранты для малого и микробизнеса будут выплачиваться, прежде всего, из ресурсов Фонда государственного социального страхования на случай безработицы.

По словам премьера, это обеспечит стабильность финансирования программы.

«Также микрогранты, по которым в 2022 году принято положительное решение, выплатят из общего фонда государственного бюджета», — добавил Шмыгаль.

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Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что изменениями предусмотрено, что выплата микрогрантов получателям, решение по которым принято в 2022 году, будет осуществляться Минэкономики за счет средств общего фонда госбюджета в 2023 году.

«Определены средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы первоочередным источником финансирования предоставления микрогрантов получателям», — заявил Мельничук.

Источник: МинФин