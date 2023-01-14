Финансы

В Украине уже работает 30 тысяч терминалов Starlink, сотни из них в «Пунктах незламності» — Федоров

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 14 января, 2023
0 Менее минуты назад

Украина получила уже 30 000 терминалов спутникового интернета Starlink. Последнюю партию — 8 тыс. терминалов — помогла приобрести Польша. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: poltava.to

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«Сотни Старлинков из этой партии уже работают в „Пунктах несокрушимости“ по всей стране. Еще часть передали энергетикам и медикам», — заявил Федоров.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Харьков заявила, что Украина получит 20 млн евро для приобретения терминалов Starlink.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 14 января, 2023
0 Менее минуты назад
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