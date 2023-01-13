Финансы
Официальный курс валют: Евро продолжает дорожать
13 января европейская валюта подорожала на 8 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,35 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Фото: pixabay.com
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Валютный рынок
12 января НБУ установил официальный курс на уровне 39,27 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и продаже.
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Источник: МинФин