Финансы

Официальный курс валют: Евро продолжает дорожать

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад

13 января европейская валюта подорожала на 8 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,35 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: pixabay.com

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Валютный рынок

12 января НБУ установил официальный курс на уровне 39,27 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и продаже.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад
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