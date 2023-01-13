Главное за неделю: Изменение лидера Народного рейтинга, отток активов Binance и новые ставки по депозитам

Monobank сдал позиции: кто стал главным любимчиком потребителей

Сбои в работе банкоматов, неожиданные тарифы, квесты с посещением банковского отделения и долги по закрытому кредиту — эти и многие другие жалобы оставили в декабре клиенты банков. Но главным событием месяца стало изменение лидера Народного рейтинга. За какие проколы потребители финуслуг отобрали у monobank пальму первенства и кто теперь стал народным любимцем номер один — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Что будет с экономикой Украины в 2023 году. Два пути развития и почему «не работают» реформы (видео)

В этом видео финансовый аналитик, Михаил Федоров, говорит про экономическую ситуацию в Украине, какие реформы ей нужны и про два пути ее развития.

Правительство создает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Правительство создает на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог («Укравтодор») новую структуру — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Золото снова растет: когда можно выгодно войти в этот актив

Вчера, 11 января, цены на золото достигли восьмимесячного максимума. Спотовое золото подорожало на 0,3% — до 1 883,48 доллара за унцию, — что является самым высоким уровнем с начала мая. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,5% — до 1 885,90 доллара. Почему так происходит и какие ценники на него увидим в первые три месяца года, расскажет «Минфин».

Минфин обкатал новые ОВГЗ: как изменится рынок гособлигаций

Минфину стало проще привлекать на внутреннем рынке средства для финансирования бюджетного дефицита. Помог Нацбанк, который заинтересовал банки в покупке ОВГЗ, а заодно и дал им еще один повод пересмотреть доходность по вкладам. «Минфин» расскажет, что произошло, и как решения регулятора отразятся на депозитных ставках и рынке гособлигаций.

Сколько должна вернуть Украина в 2023 году. Рост цен на золото и прогноз курса валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: сколько должна вернуть Украина в 2023 году. Цена на золото снова активно пошла вверх. Что реально происходит на рынке дорогостоящих металлов. Прогноз курса доллара и евро на период с 12 по 18 января.

Рада одобрила законопроекты по налоговым и таможенным льготам для промышленности

Верховная Рада приняла за основу законопроекты № 8298 и № 8299, которые предусматривают введение ряда налоговых льгот для промышленности.

Тренды мирового рынка. Что купить на финансовом рынке в 2023 году (видео)

В этом видео Евгений Халепа, трейдер и финансовый аналитик, рассказывает, с чем экономика Америки входит в 2023 год, с помощью базовых графиков проиллюстрирует экономическую ситуацию в США. Он также расскажет какие тренды на финансовых рынках ждать в текущем году.

Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса

Верховная Рада на заседании в четверг, 12 января, приняла закон «О внесении изменений в подраздел 8 раздела Х Х Налогового кодекса о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения».

Binance столкнулась с массовым оттоком активов — Forbes

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance столкнулась со значительным оттоком активов. За последние два месяца она потеряла около $12 млрд.

Банки активизируют сверхкороткие депозиты

«Минфин» уже рассказывал о депозитной политике крупных банков на ближайшую перспективу. Как меняли доходность вкладов физлиц финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн и что собираются предложить своим клиентам в этом году, — в нашем свежем обзоре.

Лучший отзыв декабря: ни депозита, ни 100 тыс. гривен

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в декабре. Им стала клиентка Приватбанка под ником branisolga, которая рассказала о неудавшейся попытке открыть депозит, облегчивший ее кошелек на 100 тыс. грн. Ее опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

На рынок топлива надвигается шторм

Враг возобновил удары по объектам топливной инфраструктуры. Ситуация на рынке топлива и в Украине, и в Европе снова довольно напряженная. Насколько серьезной является угроза дестабилизации топливного рынка, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Стало известно, когда украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы

Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Новые ставки по депозитам и лимиты по картам: что банки предложат клиентам в 2023 году

2022 год стал одним из самых сложных и напряженных в истории банковской системы Украины. Тем не менее финансисты назвали его одним из наиболее удачных для себя. «Минфин» подвел предварительные итоги работы украинских банков и расспросил их руководителей о планах на 2023 год.

Министерство финансов установило 19-миллиардный лимит на привилегированную ОВГЗ

Перед вторым в 2023 году размещением ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) намеченным на сегодня, 10 января, Министерство финансов решило установить лимит на продажу своей молодой гривневой бумаги (UA4000227045) с погашением 7 августа 2024 года — на уровне 19 млрд грн.

В 2023 году Украина должна выплатить по внешнему долгу $3,3 миллиарда

В 2023 году выплаты по госдолгу по действующим на начало года сделкам составят 658,4 млрд грн, или $18 млрд, однако по внешнему долгу — всего 122,4 млрд грн, или $3,3 млрд.

Минфин разместил на аукционе облигации более чем на 23 миллиарда

На аукционе 10 января Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 23,51 млрд грн (в эквиваленте).

Убежище в Польше. Что изменится для украинцев с 1 марта

С 1 марта 2023 года украинских переселенцев ждет ряд изменений. Их пребывание в Польше так же остается желательным по-прежнему, но польские законодатели решили урегулировать вопросы помощи гражданам Украины.

Источник: МинФин