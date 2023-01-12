В приложении «Дия» запускают бета-тест заявок на обмен старых ламп

В приложении «Дия» запускают бета-тест услуги, благодаря которой украинцы смогут подать заявку на бесплатный обмен старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Фото: zbruc.eu

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Подробности

В «Дие» украинцы смогут подать заявление на обмен 5 старых ламп накаливания на 5 энергосберегающих LED-лампы. Затем пойти в отделение Укрпочты и получить лампы.

«Благодаря заявлению в „Дие“ вы будете точно знать, что светодиодные лампы есть в наличии в отделении Укрпочты и гарантированно сможете получить свои 5 LED-ламп», — говорится в сообщении.

Первый этап

На первом этапе будут доступны 15 млн ламп для обмена, которые будут поступать постепенно в течение нескольких недель. В первую очередь из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечивать областные центры и крупные города. К концу февраля лампочки должны поступить и в самые маленькие села.

По оценкам специалистов, переход на светодиодные лампы позволит потреблять на 7−10% меньше электроэнергии в моменты пиковой нагрузки. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.

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Бета-тест услуги стартует 16 января. На этапе тестирования услуга будет доступна в:

Виннице,

Черкассах,

Одессе,

Львове.

Записаться на бета-тест услуги обмена старых ламп можно по этой ссылке.

Кто может присоединиться к бета-тесту

К бета-тесту могут присоединиться граждане Украины, которые:

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНОКПП;

раньше не получали лампочки на Укрпочте.

Источник: МинФин