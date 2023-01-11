Международный рынок: Доллар дешевеет к евро и фунту

Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам в ходе утренней сессии среды, участники рынка ждут данных об американской инфляции. Об этом пишет Investing.

Фото: depositphotos

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Валютный рынок

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), практически не меняется в ходе торгов.

Индикатор вплотную приблизился к так называемому «кресту смерти» — так технические аналитики называют ситуацию, когда 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной. Традиционно считается, что это является предвестником дальнейшего снижения цены актива.

Во вторник 50-дневная скользящая средняя индекса ICE U.S. Dollar Index достигала 106,24 пункта, согласно данным FactSet. Это лишь на 0,11 пункта выше 200-дневной средней, находящейся на уровне 106,13 пункта. Последний раз «крест смерти» на графике долларового индекса проявлялся в начале июля 2020 года.

Евро вырос к доллару на 0,15% — до $1,0749 против $1,0733 на закрытие сессии во вторник.

Фунт стерлингов подорожал на 0,12% и торгуется на отметке $1,2168 против $1,2154 накануне.

Курс доллара к иене снизился всего на 0,02% и составляет 132,24 иены по сравнению со 132,26 иены на конец прошлой сессии.

Инфляция в США

Данные о декабрьской инфляции в Соединенных Штатах будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в прошлом месяце замедлились до 6,5% с ноябрьских 7,1%.

Активное снижение инфляции может стать важным аргументом для Федеральной резервной системы в пользу замедления темпов подъема ключевой процентной ставки.

Следующее заседание Федрезерва состоится в конце января — начале февраля, и рынок в целом ждет повышения ставки на 25 базисных пунктов после увеличения на 50 б.п. в декабре прошлого года и четырех кряду подъемов на 75 б.п. до этого.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

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Валюта

Источник: МинФин