Главное за среду: Сверхкороткие депозиты, рынок топлива и отток активов из Binance

Банки активизируют сверхкороткие депозиты

«Минфин» уже рассказывал о депозитной политике крупных банков на ближайшую перспективу. Как меняли доходность вкладов физлиц финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн и что собираются предложить своим клиентам в этом году, — в нашем свежем обзоре.

Тренды мирового рынка. Что купить на финансовом рынке в 2023 году (видео)

В этом видео Евгений Халепа, трейдер и финансовый аналитик, рассказывает, с чем экономика Америки входит в 2023 год, с помощью базовых графиков проиллюстрирует экономическую ситуацию в США. Он также расскажет какие тренды на финансовых рынках ждать в текущем году.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики

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Binance столкнулась с массовым оттоком активов — Forbes

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance столкнулась со значительным оттоком активов. За последние два месяца она потеряла около $12 млрд.

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Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в декабре. Им стала клиентка Приватбанка под ником branisolga, которая рассказала о неудавшейся попытке открыть депозит, облегчивший ее кошелек на 100 тыс. грн. Ее опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Источник: МинФин