Международный рынок: Доллар дешевеет к евро и иене, дорожает к фунту

В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается по отношению к евро и японской иене и растет в паре с фунтом стерлингов. Об этом пишет Investing.

Фото: depositphotos

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Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), повышается в ходе торгов на 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,05%.

Валютный рынок

По состоянию на утро пара евро/доллар торговалась на уровне $1,0742 по сравнению с $1,0730 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты в паре с японской национальной опустилась на то же время до 131,74 иены по сравнению со 131,88 иены по итогам предыдущих торгов.

Курс фунта к доллару снизился до $1,2175 против $1,2184 в понедельник.

Китайский юань дорожает — курс составил 6,7675 юаня/$1 по сравнению с 6,7719 юаня/$1 накануне.

Источник: МинФин