Эстония планирует ввести механизм конфискации российских активов

Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов в этом месяце, продвигаясь вперед по попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: finbalance.com.ua

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Правовая база

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Эстонии, правовая база будет создана до конца января после того, как правительство в Таллинне в конце декабря поручило министерствам разработать план конфискации российских активов.

Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает общеблоковую договоренность о работе с 300 млрд евро в резервах российского центрального банка и еще миллиардами замороженных активов попавших под санкции российских физических лиц.

«Члены Е С должны продолжить работу по обеспечению ответственности за преступление агрессии и использовать замороженные активы России», — заявила в декабре премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на российских счетах в стране составляют около 20 млн евро.

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Правительство канцлера Германии Олафа Шольца открыто для конвертации российских активов в помощь Украине, если удастся решить сложные юридические вопросы, сообщают люди, знакомые с ходом дискуссий.

По словам одного из участников переговоров, одним из вариантов может быть наложение ареста на активы лиц, причастных к военным преступлениям, вместо того, чтобы налагать полную конфискацию, которая может занять годы, чтобы решить юридические вопросы.

Источник: МинФин