США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 миллиарда. Что в него вошло

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Лига.

Фото: ukrinform

0

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По информации главы Офиса президента Андрея Ермака, в пакет вошли «вкусняшки» HIMARS, MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow, также M2 Bradley».

Позже в Пентагоне были озвучены детали нового пакета оборонной помощи для Украины. В него вошли 50 боевых машин пехоты Bradley.

Список

50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;

100 бронетранспортеров M113;

55 противоминных транспортных средств (MRAP);

138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;

70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

1200 155-мм снарядов для противотанковой дистанционной минной системы (RAAM);

36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10000 минометных снарядов калибра 120 мм;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

ракеты ПВО RIM-7;

4000 авиационных ракет Zuni;

примерно 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запчасти и другое полевое оборудование.

Источник: МинФин