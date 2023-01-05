Власти США нашли миллионы обанкротившейся FTX в акциях Robinhood

Управление юстиции США наложило арест на акции Robinhood на сумму свыше $460 млн в рамках расследования против биржи FTX. Об этом сообщает Cointelegraph.

Фото: theverge.com

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Что говорит следствие

По мнению следствия, эти средства связаны с самой криптобиржей и ее бывшим генеральным директором Сэмом Бенкманом-Фридом.

Как пишет Reuters, Минюст считает, что 56 млн акций Robinhood на сумму $465 млн не являются конкурсной массой — имуществом, которое было у должника до начала банкротства, заявил прокурор США Сет Шапиро в разговоре с судьей по делам о банкротстве Джоном Дорси.

Согласно письменным свидетельствам Бенкмана-Фрида, он приобрел около 7,42% акций Robinhood, используя заемные средства в Alameda Research. Эти акции являются залогом Alameda как гарантия погашения кредита, предоставленного компанией BlockFi. Однако через три недели после займа FTX и Alameda объявили о банкротстве, попав под защиту закона США, не позволяющего взимать с них долги.

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Поэтому в ноябре BlockFi подала в суд на холдинговую компанию Emergent, принадлежащую бывшим руководителям FTX, в попытке конфисковать акции Robinhood. Согласно жалобе BlockFi, Emergent гарантировала погашение долгов Alameda, но не выполнила своих обязательств по соглашению о залоге.

В декабре представители FTX обращались к судье по делам о банкротстве с просьбой запретить BlockFi претендовать на акции Roobinhood, приобретенные Сэмом Бенкман-Фридом. По их мнению, акции фактически принадлежат Alameda Research.

Прокурор заявил, что претензии конкурентов на акции Robinhood могут быть урегулированы в рамках процедуры конфискации.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что СЕО обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид отказался признать свою вину по восьми пунктам обвинений. Судебное разбирательство его дела по существу начнется в октябре.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Криптовалюта

Источник: МинФин