Финансы

Бизнес Apple под угрозой из-за новой волны COVID-19 в Китае

Photo of Admin Admin Send an email 5 дней agoОбновлено: 26 декабря, 2022
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Массовая вспышка коронавируса в Китае может повлечь за собой перебои в производстве iPhone, что ставит бизнес Apple под угрозу. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: gagadget.com

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Американскому технологическому гиганту пришлось больше месяца бороться с хаосом на фабрике своего главного монтажника Foxconn в Чжэнчжоу, Китай, известном как «iPhone City», после очередной вспышки COVID-19, которая началась в октябре.

Дефицит iPhone

Из-за массовых заболеваний работников время ожидания покупателей в США своего нового iPhone составляет почти месяц. Поскольку правительство Китая упраздняет свою политику нулевой борьбы с COVID-19, теперь назревает долговременный риск — потенциальный недостаток работников на заводах из комплектующих или сборочных фабрик по всей стране.

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Сейчас Apple испытывает дефицит от 5 до 15 млн iPhone. Кроме того, ситуация усугубляется еще и тем, что пятая часть дохода Apple приходится именно на продажи в Китае, а более 90% iPhone собираются именно в Поднебесной.

Падение прибыли

Ожидается, что чистая прибыль в этом квартале упадет более чем на 8%, согласно оценкам банков.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 5 дней agoОбновлено: 26 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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