Курс валют на 23 декабря: Евро подорожал на 10 копеек

В пятницу, 23 декабря, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро в покупке подорожал на 10 копеек, а в продаже не изменился.

Фото: pixabay.com

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В обменниках доллар подешевел на 1 копейку в покупке, а в продаже подорожал на 3 копейки. Курс евро в покупке снизился на 10 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке курс гривны к доллару составляет 39,90−40,37 грн. Евро покупают за 41,80 грн, а продают за 42,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,21−40,37, евро — 42,10−42,31 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,8651−39,2537 грн/евро.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин