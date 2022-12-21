Главное за среду: Депозиты, поддержка на $610 миллионов и куда вложить деньги с прибылью сейчас

НБУ призвал госбанки увеличить заработки частных вкладчиков: что говорят финансисты

По состоянию на 20 декабря Украинский индекс ставок по тремесячным депозитам физлиц в гривне составил 11,31% годовых, на год — 12,74% годовых. Такая доходность уже давно не защищает сбережения от инфляции, которая по итогам года превысит 30%. На это уже обратил внимание Нацбанк. О чем говорил регулятор с подопечными и как это отразится на депозитном рынке, расскажет «Минфин».

В Украину едут Patriot: смогут ли они остановить новые ракетные обстрелы

Владимир Зеленский начал первый зарубежный визит с момента полномасштабного российского вторжения. Уже известно, что с пустыми руками из США он в Украину не будет возвращаться. Предполагается, что Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи на $2 млрд, в который войдут и ЗРК Patriot. Минфин разбирался, почему вокруг этой системы столько разговоров и кто занимается ее производством.

Недвижимость и депозиты больше не вариант: куда вложить деньги с прибылью сейчас

Финансовые инструменты, которые годами считались безопасными, в кризисные времена теряют такое свойство. На что стоит обратить внимание инвесторам сегодня, прежде чем решить, куда инвестировать свои средства и что делать со старыми инвестициями, рассказали участники конференции «Жить на проценты».

Всемирный банк согласовал еще $610 миллионов поддержки для бюджета Украины

Украина получит от Всемирного банка еще $610 млн, из которых $500 млн назначены на текущие расходы госучреждений и $110 млн — на здравоохранение.

От национализации российских банков в бюджет поступили первые миллиарды

В госбюджет поступили первые средства, полученные в результате изъятия объектов права собственности России и ее резидентов в Украине.

Источник: МинФин