Российский рубль достиг минимума за семь месяцев — Reuters

Российский рубль в понедельник упал до 68 рублей за 1$ до более чем семимесячного минимума из-за низких цен на нефть и опасений, что санкции в отношении российской нефти могут сократить экспортную выручку страны. Об этом пишет Reuters.

Фото: depositphotos.com

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Падение рубля

Днем рубль был на 5,3% слабее по отношению к доллару до 68,02, самой слабой отметки с 11 мая. Валюта также потеряла 4,2%, торгуясь на уровне 72,00 евро, что является самым слабым показателем с 6 мая. Она потеряла 5% по отношению к юаню до 9,74, самого слабого уровня с начала июля.

Относительно низкие цены на нефть и риски снижения доходов от экспорта в свете ограничения цен на российскую нефть в $60 за баррель, введенного G7, Европейским союзом и Австралией, оказывали давление на рубль.

Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основного экспорта России, выросла на 0,8% до $79,7 за баррель, но в текущем месяце она торгуется на самом низком уровне за весь год.

Рубль почти не отреагировал на то, что российский центральный банк оставил в пятницу ключевую процентную ставку на уровне 7,5%.

Напомним

Как писал «Минфин», из-за войны РФ в Украине, российские акции подешевели в 2022 году сильнее других бумаг во всем мире.

Российский фондовый индекс РТС, деноминированный в долларах, упал за год на 34,9%. Bloomberg назвал это худшим результатом в пересчете на национальные валюты среди 92 отслеживаемых им индексов и одним из худших — в пересчете на доллары .

Источник: МинФин