Всемирный банк создал новый трастовый фонд для донорской поддержки Украины

Всемирный банк 16 декабря объявил о создании нового многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в мерах по обеспечению критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и последующему восстановлению. Об этом говорится в официальном заявлении Всемирного банка.

Фото: slovoidilo.ua

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«Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF), руководство которым будет осуществлять Всемирный банк, обеспечит скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства Украины в обеспечении выполнения государственных функций и предоставлении административных услуг, осуществлении мер помощи населению, а также в планировании, и реализации программы восстановления и реформ в Украине», — объяснили в финучреждении.

Фонд также будет предоставлять ресурсы для критически важной консультативной и аналитической работы в сфере оказания помощи населению в условиях войны и восстановления страны.

Начальная общая сумма фонда

После объявления обязательства правительства Швейцарии по учредительному взносу и вкладам правительств Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции первоначальная общая сумма фонда составляет $250 млн.

Канада и Япония тоже пообещали поддержать фонд URTF. Также ожидается, что присоединятся другие партнеры.

Фонд URTF будет функционировать в рамках общего Фонда мультидонорских ресурсов для функционирования институций и инфраструктуры Украины, который является частью более широкой международной поддержки Украины и координируется Группой Всемирного банка.

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На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал $18 млрд экстренного финансирования для помощи народу Украины, с учетом обязательств доноров.

«Более $13 млрд из этого финансирования выплачено. Эта жизненно важная поддержка уже помогла преодолеть определенные разрушительные последствия продолжающейся войны для населения Украины и ее экономики», — резюмировали во Всемирном банке.

Источник: МинФин