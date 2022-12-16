Украине нужно 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 миллионов евро.

Украина нуждается в 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 млн евро. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в четверг через видеосвязь на Совете Евросоюза, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: president.gov.ua

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«Мы нуждаемся в поддержке для закупки объема используемого газа, чтобы компенсировать убытки от российских ударов по другим видам генерации. Речь идет о двух миллиардах кубометров газа», — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина нуждается в поддержке поставок электроэнергии.

«Так же, как мы сможем помочь вам экспортом электричества, когда возобновим нашу генерацию, мы сейчас нуждаемся в вашей помощи, чтобы пройти зиму. Речь идет о поставках электричества стоимостью почти 800 миллионов евро», — добавил Зеленский.

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По его словам, любые блэкауты в Украине — это удары по европейским социальным системам из-за новых волн миграции.

«Поэтому я призываю вас продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. И я благодарен каждому и каждому из вас, кто уже помогает с поставкой оборудования и финансовой поддержкой», — сказал глава государства.

Источник: МинФин